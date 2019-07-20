Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. По его словам, на авторов данной инициативы нужно подать в суд за ненависть к россиянам.

«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать?» — цитирует депутата ТАСС в субботу, 20 июля.

Онищенко отметил, что люди, выступившие с такой инициативой — «мерзавцы». Политик пообещал подать на в суд, как только узнает фамилии авторов идеи.

Ранее 20 июля стало известно, что Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.