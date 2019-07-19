Начался первый в Калужской области слет юнармейских отрядов

В Кировском районе Калужской области состоялась церемония открытия первого в регионе слета юнармейских отрядов.

В нем принимают участие ребята из Ульяновска, Мосальска, Барятина, Калуги, поселков Воскресенск и Шайковка, всего шесть коллективов. Юнармейцев ждут соревнования в силе, ловкости, сообразительности, а также умении работать в команде и выполнять приказы. В полевом лагере пройдут показательные учения бойцов МЧС и ФСБ, отмечает газета «Весть».

Как сообщалось в марте, для детско-юношеского движения «Юнармия» откроют более 500 многофункциональных центров по всей стране. Создавать их будут на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания.