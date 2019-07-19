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Новый арт-объект в Екатеринбурге закатали в асфальт

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В Екатеринбурге закатали в асфальт огромный «Супрематический крест», нарисованный на площади Первой Пятилетки. Работа знаменитого Покраса Лампаса прожила меньше суток. Российский художник-каллиграфист создал крест в рамках уличного фестиваля «Стенограффия». Крест почти в 7 тыс. кв. м помогали рисовать волонтеры. Работа была заранее согласована с муниципальными властями. После огласки в СМИ коммунальщикам приказали остановить укладку асфальта на арт-объект.

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