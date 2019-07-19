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Премьер-министр Косово объявил о своей отставке

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Vedat Xhymshiti
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Премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай в пятницу, 19 июля, объявил о своей отставке, пишет Exit - Explain Albania.

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В ходе пресс-конференции он также призвал лидера республики Хашима Тачи объявить о проведении внеочередных парламентских выборов, отметив, что намерен в них участвовать.

Кроме того, Харадинай рассказал, что был вызван на допрос в прокуратуру в Гааге. По его словам, это могло бы навредить Косово, если бы он не подал в отставку. Подробностей он не уточнил.

5 июля директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил Приштину в «создании гетто для сербов под открытым небом» в связи с решением властей частично признанной республики запретить въезд на свою территорию всем официальным лицам из Сербии. Речь идет о северных косовских районах, где преимущественно проживают сербы. Позднее Приштина и Белград заявили, что никаких ограничений не вводилось.

Лидер Косово Хашим Тачи, его дядя Азем Сулья, глава правительства частично признанной республики Рамуш Харадинай, его заместитель Фатмир Лимай и некоторые другие представители местной власти являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются Белградом военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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