Премьер-министр Косово объявил о своей отставке

Премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай в пятницу, 19 июля, объявил о своей отставке, пишет Exit - Explain Albania.

В ходе пресс-конференции он также призвал лидера республики Хашима Тачи объявить о проведении внеочередных парламентских выборов, отметив, что намерен в них участвовать.

Кроме того, Харадинай рассказал, что был вызван на допрос в прокуратуру в Гааге. По его словам, это могло бы навредить Косово, если бы он не подал в отставку. Подробностей он не уточнил.

5 июля директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич обвинил Приштину в «создании гетто для сербов под открытым небом» в связи с решением властей частично признанной республики запретить въезд на свою территорию всем официальным лицам из Сербии. Речь идет о северных косовских районах, где преимущественно проживают сербы. Позднее Приштина и Белград заявили, что никаких ограничений не вводилось.

Лидер Косово Хашим Тачи, его дядя Азем Сулья, глава правительства частично признанной республики Рамуш Харадинай, его заместитель Фатмир Лимай и некоторые другие представители местной власти являются ветеранами Освободительной армии Косово и считаются Белградом военными преступниками и вероятными обвиняемыми Специальной международной прокуратуры в Гааге.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.