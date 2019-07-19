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Уничтоживших дачный урожай медведей ликвидируют в Хабаровском крае

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С 12 по 18 июля в Хабаровском крае зарегистрировано пять инцидентов с участием медведей. С начала года происшествий с хищниками насчитывается уже 109, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Так, 13 июля гималайский медведь разорил пасеку на окраине Зоевки района имени Лазо.

«На этого хищника поставили ловушку, ждём результатов, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак. — Другое дело в Николаевском районе, там четыре бурых медведя уничтожили урожай на дачах в районе 9 км автодороги Николаевск-на Амуре – поселок Маго, а при попытке людей выгнать хищников с участков звери проявили агрессию».

По этому случаю получено разрешение на ликвидацию медведей. Такой же документ имеется и на еще одного бурого медведя, который 15 июля забрался в сарай жителя села Богородского Ульчского района и задавил свинью.

Жителей региона просят соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных. Ранее неоднократно фиксировались заходы гималайских медведей на территорию лагеря «Энергетик» в Хабаровском районе. А 8 июля двух бурых медведей заметили на территории противотуберкулезного диспансера в городе Николаевске-на-Амуре. 9 июля бурый медведь залез в жилой дом села Иннокентьевка. А 11 июля гималайский медведь пытался напасть на жителя села Зоевка.

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