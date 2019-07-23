«Мы судимся с компаниями, которые осознанно не хотят ничего возвращать»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается получить выведенные из лопнувших банков 7,3 трлн рублей. На такую сумму организация подала 470 тыс. исков о взыскании средств, рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор АСВ Юрий Исаев . По его словам, 60% требований удовлетворены, однако это еще не означает поступления денег в конкурсную массу. При этом систему страхования вкладов планируется расширять. Например, в будущем в нее можно включить средние предприятия . Юрий Исаев также отметил, что не видит препятствий для создания аналога системы страхования для микрофинансовых организаций.

— АСВ продает имущество ликвидированных банков. Какова динамика продаж? На какую общую сумму сейчас оно выставлено на продажу? Есть необычные лоты?

— Мы смотрим совокупно на реализацию имущества не только банков, но еще НПФ и страховых компаний. В 2018 году объем составил 11,9 млрд рублей. Если сегментировать по группам, получается, что наибольшие поступления (более 30%) приходятся на продажи недвижимого имущества, примерно одинаковую долю (чуть более 20%) имеют ценные бумаги и права требований к юридическим лицам.

Объем реализации имущества в I квартале 2019 года — 3,5 млрд рублей . Большая часть также приходится на недвижимость. На нашем портале представлено более 13 тыс. лотов общей стоимостью свыше 116 млрд рублей. На торгах можно купить все, что принадлежало банку: от недвижимости и автомобилей до офисных стульев и аквариумов.

В АСВ был случай, когда пришлось продавать на аукционе несколько десятков тысяч валенок и галош. Сейчас из нетипичного — почти 2 млн дисков с записью компьютерных игр . Это имущество, которое Судостроительный банк взял в залог по стоимости более 150 млн рублей. Пытались реализовать уже несколько раз, последняя цена на торгах была 21 млн рублей — никто не купил.

АСВ Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Чем быстрее мы всё это будем продавать, тем больше будут поступления в конкурсную массу и тем меньше будут издержки, потому что хранить и обслуживать такое имущество затратно. Процедуры продаж мы сейчас пытаемся оптимизировать вместе с Банком России, Минфином и Минэкономразвития. Проблема реализации имущества касается не только Агентства по страхованию вкладов, но и всех банкротств в России, неважно, о финансовой организации идет речь или нет. Есть надежда, что мы до конца года получим определенные законодательные изменения, что даст нам возможность сократить сроки реализации. Это, в свою очередь, по нашим оценкам, может увеличить текущий уровень удовлетворения требований кредиторов на 10–20%.

— В чем эти изменения заключаются?

— Речь идет об изменениях в процедурах торгов — внедрении в практику агентства голландского аукциона или аукциона по «принципу качелей». Это такой подход, когда имущество выставляется по максимальной стоимости и достаточно быстро торгуется по цене вниз. Как только появляется первый покупатель, торги вниз останавливаются и начинаются торги вверх.

Также мы согласовали изменение процедур, связанных с работой временной администрации в банке с отозванной лицензией. Сейчас сразу после отзыва у него лицензии и до момента решения суда о его ликвидации или банкротства в нем работает временная администрация Банка России. Этот период обычно занимает не менее двух-трех месяцев, затем приходит Агентство по страхованию вкладов, принимает дела и начинает работать с активами. Сейчас мы согласовали возможность начала работы временной администрации непосредственно АСВ сразу после отзыва лице нзии в банке, что даст нам возможность сэкономить как минимум эти три месяца.

АСВ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, мы столкнулись со следующим вызовом: процент удовлетворения требований кредиторов финансовых организаций возрос с 5% в 2006 году до 45,2% в настоящее время. Но крупные банки, поступившие в ликвидацию в последние годы, характеризуются крайне низким качеством активов, и со временем это негативно повлияет на статистику. По нашим прогнозам, процент удовлетворения требований будет в ближайшее время снижаться. Чтобы эффект был менее значим, резервы нужно искать и в оптимизации издержек.

— Важная часть работы АСВ — возврат средств, выведенных из лопнувших банков. Какую общую сумму сейчас пытается вернуть АСВ?

— В настоящее время Агентством в общей сложности подано более 470 тыс. судебных исков на сумму 7,3 трлн рублей. В результате 60% исков удовлетворено в полном объеме или частично. По оставшимся продолжаем судиться, в конечном итоге тоже рассчитываем выиграть. Сложность в том, что сам по себе выигранный суд не означает поступления денег в конкурсную массу.

Также мы судимся с компаниями, которые осознанно не хотят ничего возвращать. У них были залоги, они пытаются их перепрятать, переставить на следующую компанию, уйти в банкротство . Здесь есть реальная необходимость в профессиональных юристах, которые должны всё внимательно вести, отсуживать и добиваться результата.

Частью нашей деятельности является работа по возврату тех активов, которые были выведены за пределы России или приобретены за рубежом на деньги, которые, по нашему мнению, были украдены из банка и принадлежат кредиторам.

Например, известна история нашей тяжбы с бенефициаром «Межпромбанка» Сергеем Пугачевым, где мы впервые добились достаточно серьезных результатов по делу о выведенных за рубеж активах, получили необходимые судебные решения. Имущество заморожено, сейчас мы добрались до процедуры их исполнения, реализации имущества, хотя и в этих юрисдикциях, как и в России, к сожалению, с приведением решения суда в исполнение всё идет очень сложно.

— Сколько средств вам удалось вернуть?

— Арестовано имущество на десятки миллионов долларов. Сейчас проводится работа по обращению взыскания на него.

— Скоро вкладчики смогут получать страховое возмещение онлайн. Планируется ли в работе АСВ еще какие-то инновации использовать?

— Мы хотим дать вкладчикам, получающим страховое возмещение, всю линейку возможностей. Те, кто предпочитает по-прежнему ходить в банки-агенты и получать там средства, эту опцию сохранят. А тем, кто захочет использовать для получения страхового возмещения сайт АСВ, мобильное устройство, Единый портал государственных услуг, маркетплейс, создаваемый под эгидой Банка России, сайты наших банков-партнеров, мы такой сервис предоставим. Но только когда для этого будет создана законодательная база, и мы будем уверены, что все алгоритмы безопасны с точки зрения кибермошенничества и других подобных рисков.

АСВ Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Мы идеологически и технически ко всем новшествам готовы, ждем окончательных изменений в закон. Как только они появятся, начнем тестирование этих систем, посмотрим, чтобы не было никаких лазеек для мошенников.

— Со следующего года уже может заработать онлайн-возмещение?

— Может быть, не с 1 января, но в течение следующего года это вполне реально, всё зависит от сроков принятия законов.

— Не планируется перечислять деньги вкладчикам лопнувших банков через систему быстрых платежей по номеру телефона? Это еще быстрее, и тоже надежно.

— Всё, что будет работать в рамках обычной банковской практики, акцептовано регулятором и принято участниками рынка, мы будем использовать. Как правильно перечислять деньги, должны определиться регулятор и рынок, а мы будем подстраиваться под эти потребности, исходя из того, что мы идем за клиентом. Если он нам скажет, что хочет по номеру телефона получать деньги или по номеру карты МИР, мы придумаем и реализуем такую систему или воспользуемся системами, которые уже есть на рынке.

— Может ли быть страховка по вкладам распространена на все юридические лица?

— Это в нашей стратегии записано как цель, к которой мы должны прийти, когда будем финансово состоятельны. Сейчас есть ограничивающий момент, связанный с тем, что пока Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) — дотационный и зависит от займов Банка России. Мы, правда, вернули уже больше 130 млрд и полагаем, что в 2022 году в состоянии расплатиться полностью.

Пока я считаю, что можно двигаться поэтапно. Сначала нестандартная жизненная ситуация и благотворительные, некоммерческие организации. Следующим шагом можно рассмотреть возможность включения примерно 18 тыс. средних предприятий в систему страхования, а дальше думать уже о ее распространении на средства юридических лиц, исключая средства бюджета, банков, профессиональных участников рынка.

При этом необходимо пересмотреть и настройки системы дифференцированных страховых взносов в ФОСВ. Расширяя систему страхования вкладов, мы не должны существенно увеличить нагрузку на банки. Совокупная финансовая нагрузка на них при возможных расширениях системы страхования должна остаться на текущем уровне.

— Центробанк ведет последовательную работу по расчистке рынка микрофинансовых организаций. Если работа будет завершена и останутся только добросовестные и качественные МФО, они могли бы вступить в систему страхования?