Подготовку к 75-летию Победы обсудили в Магадане

В рамках подготовки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне власти Магаданской области решили обновить мемориалы и обеспечить мерами социальной поддержки жителей региона, имеющих статус детей войны. На Колыме к этой категории относятся 4323 человека.

По предварительным подсчетам, расходы на эти цели составят 11,2 млн рублей. Законопроект подготовят до утверждения регионального бюджета, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе облдумы.

К маю 2020 года в Магадане намерены обновить сквер Победы, мемориальные доски, заменить некоторые надгробия на мемориальной аллее фронтовиков, закупить новое интерактивное и звуковое оборудование для галереи боевой славы. В сквере воинской славы рядом с танками и пушками вновь установят самолет МиГ-21, пострадавший во время паводка 2014 года.

Годом памяти и славы объявлен в России 2020-й. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Правительству РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий года.