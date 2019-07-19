«Укрепленный» грузовиками мост унесло в Коми

В одном из сел Коми жители нашли необычный способ уберечь переправу. На затопленный мост поставили машины, чтобы его не унесла вода.

Грузовики и тракторы отправились в свободное плавание вместе с конструкцией. Селяне и раньше использовали этот метод, но «многотонный побег» случился впервые.

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