Жителям Удмуртии предложили «компенсировать свой углеродный след»

Жители Удмуртии получили возможность «компенсировать свой углеродный след». Для этого им предлагается помочь в высадке деревьев на пострадавших лесных территориях.

Экологическую акцию проводят волонтеры организации «Зеленый паровоз». Они предлагают выбрать деревья и внести пожертвования. Осенью эти деревья высадят добровольцы. Тем, кто внес пожертвования, выдадут сертификаты и пришлют координаты их саженцев вместе с фотографиями.

Как сообщает ИА «Сусанин», в акции могут принять участие те, кто отправляется в отпуск или уже вернулся из него. Для них рассчитают «углеродный след» от использования самолетов, автомобилей и другого транспорта.

Подобные акции проводятся в Удмуртии с 2015 года. В рамках проекта в республике высадили уже более 40 тыс. деревьев.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось установить причину массовой гибели пчел в Удмуртии этим летом. Во время исследований они обнаружили остатки инсектицидов, которые использовались для обработки полей.