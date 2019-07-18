Выпущенный в Финский залив тюлень Март освоился в новой обстановке

Серый тюлень Март, которого около двух месяцев назад выпустили в Финский залив, прекрасно освоился в новой обстановке. Он охотится, отдыхает и ведет размеренный образ жизни.

Это удалось выяснить специалистам благодаря системе GPS, которой оснастили животное, прежде чем отпустить на волю. Как рассказали телеканалу «78» в Фонде друзей балтийской нерпы, Март и охотится, и отдыхает вместе со своими дикими собратьями. Таким образом, можно сделать вывод, что он достойно влился в серотюлений социум.

Март — первый в России серый тюлень и первый тюлень-выпускник Фонда друзей балтийской нерпы, который был оснащен устройством спутниковой телеметрии.

Ранее сообщалось, что в центре по спасению тюленей выступили против инициативы о создании туристической тропы в Ленинградской области и установке бинокля для наблюдения за нерпами.