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Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23

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Фото: РЕН ТВ
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Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели извлекли тела 22 погибших, также еще один человек умер в больнице, передает ТАСС. В медицинских учреждениях остаются 35 человек. Всего в здании на момент возгорания было около 70 человек.

Ранее было известно об одном погибшем.

Студия загорелась примерно в 10:30 по местному времени (4:30 мск). Предполагается, что это был поджог. На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой бензина. Он получил ожоги лица и груди и попал в больницу.

Студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров.

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