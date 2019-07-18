Билеты в «Царское Село» начнут продавать по паспорту

В музее-заповеднике «Царское Село» вступают в силу новые правила. С 18 июля на сайте музея начнет действовать ограничение на покупку билетов онлайн. Теперь их можно будет приобрести по паспорту или по свидетельству о рождении для ребенка в количестве один билет в одни руки.

Правила продажи ужесточаются в связи с действиями перекупщиков, которые выкупают свободные проходки, как только они появляются на сайте.