Десять человек спасли из горящей многоэтажки в Оренбурге

В Оренбурге пожарные спасли 10 человек во время возгорания в девятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел вечером 16 июля в жилом доме на улице Промышленной.

Когда экстренные службы прибыли на место, горела квартира на седьмом этаже, языки пламени вырывались из окон. Была сформирована команда из трех пожарных для спасения и поиска возможных пострадавших и эвакуации жильцов, находящихся в квартирах с седьмого по девятый этажи.

В итоге из подъезда вывели 10 человек, среди которых 17-летний подросток и годовалый ребенок. Хозяйка квартиры госпитализирована, сообщает РИА «Оренбуржье».

Площадь пожара составила 15 кв. м. Огонь повредил стеклопакеты, внутреннюю отделку кухни, коридор, сгорели также вещи. Кроме того, пострадали стеклопакеты в соседней квартире. Причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.

17 июля сообщалось о пожаре в гостинице в Москве. Горела крыша отеля в Пресненском районе. Было эвакуировано около 70 человек. О пострадавших ничего не сообщается.