Прямой эфир

Десять человек спасли из горящей многоэтажки в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге пожарные спасли 10 человек во время возгорания в девятиэтажном жилом доме. Инцидент произошел вечером 16 июля в жилом доме на улице Промышленной.

Когда экстренные службы прибыли на место, горела квартира на седьмом этаже, языки пламени вырывались из окон. Была сформирована команда из трех пожарных для спасения и поиска возможных пострадавших и эвакуации жильцов, находящихся в квартирах с седьмого по девятый этажи.

В итоге из подъезда вывели 10 человек, среди которых 17-летний подросток и годовалый ребенок. Хозяйка квартиры госпитализирована, сообщает РИА «Оренбуржье».

Площадь пожара составила 15 кв. м. Огонь повредил стеклопакеты, внутреннюю отделку кухни, коридор, сгорели также вещи. Кроме того, пострадали стеклопакеты в соседней квартире. Причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.

17 июля сообщалось о пожаре в гостинице в Москве. Горела крыша отеля в Пресненском районе. Было эвакуировано около 70 человек. О пострадавших ничего не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дым от пожаров в Приангарье и Красноярском крае дошел до Якутии
Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017