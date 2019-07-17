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Шоу воздухоплавателей обещают жителям Липецка в День города

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В Липецке 20 июля состоится фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами». Он станет кульминацией празднования Дня города.

В фестивале примет участие 10 аэростатов. У каждого будет своя форма. Среди пилотов — один чемпион России и двое членов российской сборной по воздухоплаванию. Один воздушный шар будет из Липецка, остальные — из Сочи, Тамбова, Воронежа, Белгорода и Москвы, сообщает GOROD48.

Пока неизвестно, откуда будут взлетать аэростаты. Это зависит от направления ветра. Обозначены три точки для старта: городская набережная, стадион «Сокол» и стадион «Металлург». Взлет намечен на 18:00. Примерно через 45 минут аэростаты проплывут над площадью Петра и снизятся над ней.

Организаторы обещают липчанам настоящее шоу, но не раскрывают подробностей, чтобы был сюрприз. Они утверждают, что город подобного еще никогда не видел. Шоу воздушных шаров полностью оплатили спонсоры.

Ранее сообщалось, что в День города в Липецке также пройдут фестиваль этнокультуры «Липецкое городище», водный парад, танцевальный батл, световое шоу и авиашоу.

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