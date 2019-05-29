На ВДНХ открылась выставка Александра Васильева. Видео 360°

80 лет истории ВДНХ — в платьях, костюмах и фотографиях. Коллекция одежды и аксессуаров — подарок ВДНХ от историка моды Александра Васильева. Летние образы на любой вкус — элегантные 30-е или 50-е с их пышными юбками. Вдохновение советские модницы черпали, чаще всего, из кино. Ткани и детали для платьев находили даже во времена острого дефицита. Выставка открыта до 29 сентября