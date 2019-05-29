В России появится отцовский капитал

Ответственные отцы в России будут получать выплату за третьего ребенка. Субсидию получат папы, чьи дети рождены и воспитываются в одной семье. Многодетным мужчинам планируют выдавать около 450 тыс. рублей. Важная деталь: новая мера поддержки не исключает материнского капитала. Таким образом государство хочет простимулировать ответственных отцов. Скорее всего, национальная программа начнет работать на Дальнем Востоке. На реализацию проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. Пилотными регионами также станут Калининградская область, Севастополь и Крым.