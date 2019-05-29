В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция по проблеме выпадения детей из окон

В преддверии дня защиты детей 31 мая 2019 года в 11.00 г. в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная вопросу выпадения детей из окон. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в результате падений с высоты в мире гибнет 130 несовершеннолетних. Сегодня в России падение с высоты занимает второе после ДТП место в структуре причин тяжелой травмы у детей и является одной из ведущих причин детской смертности старше года.

Участники пресс-конференции:

Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;

Леонид Рошаль, президент НП «Национальная медицинская палата», президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, президент фонда содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями;

Сергей Кравчук, заместитель начальника отдела ГУОООП МВД России;

Андрей Мищенко, заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Москве по защите.

О чем говорит статистика по выпадению детей из окон многоэтажных домов? Кто в зоне риска и как сократить количество трагических случаев? Какие программы по предотвращению этого вида детского травматизма уже существуют и почему нужен системы подход в решении проблемы? Эти и другие вопросы будут подняты участниками пресс-конференции.

При изучении обстоятельств отдельных трагедий чаще всего причиной произошедшего является невнимательность родителей, которые оставили ребенка одного или недосмотрели за ним. На пресс-конференции будут представлены итоги социологического исследования, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), и направленного на измерение уровня информированности и бдительности родителей в отношении проблемы безопасности детей дома.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815. Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.