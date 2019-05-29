Горничные рассказали, в каком виде нужно оставлять номер при выезде из отеля

Издание Business Insider опубликовало список советов от горничных, которые рассказали туристам, в каком виде следует оставлять комнату отеля при выезде.

Выяснилось, что многие туристы, покидая отели, не выключают телевизоры и не снимают табличку с надписью «Не беспокоить» с двери, тем самым приводя в замешательство сотрудников-уборщиков.

Также некоторые посетители умудряются красить волосы в раковине, что потом доставляет массу проблем при ее отмывании.

Уборщицы попросили не заправлять постель, потому что тогда сотрудники отеля могут подумать что ею никто не пользовался и не поменять постель. Наоборот, если вы хотите помочь горничным, то снимите пододеяльники и сложите полотенца на полу.

Сотрудники службы уборки также попросили складывать мусор в одном месте, а не разносить его по всему номеру. Если вы пользуетесь лекарствами, которые вводятся с помощью шприцев, то не забывайте надевать колпачок обратно, когда кладете иглу в мусорное ведро.

Если по выезде из отеля вы хотите сделать работникам приятно, можете оставить в холодильнике мороженное или неоткрытую бутылку воды.