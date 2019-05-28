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Группа KISS прощается с фанатами

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Легендарные KISS начали свое заключительное путешествие по миру. Первая остановка европейской части тура End Of The Road — в Германии. Но совсем скоро музыканты приедут и к российским поклонникам. 11 июня KISS дадут концерт в Петербурге, двумя днями позднее отправятся в Москву. Рокеры уверены: сейчас для них настало лучшее время, чтобы уйти в тень. Кстати, билетов на концерт KISS в Москве осталось совсем немного.

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