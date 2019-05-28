В Приморье устраняют последствия шторма

Сильнейшие ливни и ураганный ветер обрушились на Приморский край. Во Владивостоке выпала месячная норма осадков, порывы ветра достигали 29 м/с. На одной из улиц обрушилась бетонная лестница, блоками и грунтом придавило четыре авто. Не устояли и деревья — некоторые вырвало с корнем, большинство из них уже убрали. Без электричества остались 20 населенных пунктов и девять муниципальных образований.