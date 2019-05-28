В Сочи началась проверка пляжей

В Сочи в преддверии летнего сезона проверяют пляжи. Каждые 10 дней Роспотребнадзор берет пробы воды — все показатели в норме. На пляжах должно быть всё оборудование — лодки, вышки, круги, информационные стенды. Одно из главных требований — пост с дежурными спасателями. В Сочи сейчас 108 официальных пляжей, процедуру проверки прошли еще не все. Как только зоны отдыха будут полностью готовы — на берегу появится желтый флаг.