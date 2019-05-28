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В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная открытию детского клуба «Лето Побед»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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30 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция в преддверии первой смены городского детского клуба «Лето Побед», которая начнется 3 июня на базе Музея Победы.

Участники пресс-конференции:

  • Юлия Денисова, руководитель проекта городского детского клуба «Лето Побед»;
  • Сергей Мельников, директор городского детского клуба «Лето Побед»;
  • Александр Михайлов, представитель пресс-службы Музея Победы.

Московский городской клуб для детей и подростков «Лето Побед» будет работать на базе Музея Победы с 3 июня по 30 августа. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 8 до 13 лет. В программе — активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на территории музея, квесты на открытых площадках, мастер-классы и развивающие игры. В ходе пресс-конференции участники подробно расскажут, как ребята смогут проводить время на базе клуба, что входит в программу мероприятий и что интересного зрители увидят на церемонии официального открытия.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815. Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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Информационный центр Музея Победы,

Тел.: 8 (499) 449-82-44, 8 (925) 039-40-90, e-mail: volkov@cmvov.ru

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