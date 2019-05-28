В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная открытию детского клуба «Лето Побед»

30 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция в преддверии первой смены городского детского клуба «Лето Побед», которая начнется 3 июня на базе Музея Победы.

Участники пресс-конференции:

Юлия Денисова, руководитель проекта городского детского клуба «Лето Побед»;

Сергей Мельников, директор городского детского клуба «Лето Побед»;

Александр Михайлов, представитель пресс-службы Музея Победы.

Московский городской клуб для детей и подростков «Лето Побед» будет работать на базе Музея Победы с 3 июня по 30 августа. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 8 до 13 лет. В программе — активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на территории музея, квесты на открытых площадках, мастер-классы и развивающие игры. В ходе пресс-конференции участники подробно расскажут, как ребята смогут проводить время на базе клуба, что входит в программу мероприятий и что интересного зрители увидят на церемонии официального открытия.

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