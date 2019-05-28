Мультфильм Disney «Король Лев» перевели на ингушский язык

В Магасе 1 июня, в День защиты детей, продемонстрируют мультфильм студии Disney «Король Лев» на ингушском языке. Один из показов состоится в этнографическом музее в Башне Согласия в 14:00.

Как отмечает NewsTracker, картину на ингушском также можно будет увидеть в летнем кинотеатре под открытым небом в сквере имени Крупнова в 19:00.

В озвучке «Короля Льва» принимали участие 14 актеров. Однако для республики подобный опыт уже не первый. Ранее на ингушский язык перевели и другие анимационные ленты, в том числе серию «Простоквашино» «Союзмультфильма».