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Большую дамбу намывают на Оби в Новосибирске

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В Новосибирске намывают большую дамбу на Оби для строительства Ледового дворца в районе метромоста. Согласно проекту, она поднимется над водой на 4 м.

Через пару дней люди смогут добраться до острова Отдыха пешком. Специалисты соединяют островок с левым берегом Оби, сооружают отбойную дамбу. По словам специалистов, она необходима для защиты пляжа на время строительства Ледового дворца, пишет VN.ru.

Как отмечает первый заместитель руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков, дамба является временным решением, примерно на год или два. Перемычку уберут после того, как на стройплощадку завезут весь необходимый материал.

На данный момент на месте работает спецтехника, предназначенная для углубления рек. Земснаряд «Васюган» углубляет подход к левому берегу для того, чтобы груженые сыпучими материалами баржи смогли пристать к месту строительства. Пока что там для них слишком мелко.

По утверждению специалистов, возить сыпучий материал по автодорогам нельзя. Это приведет в негодность улицы города. Только чтобы доставить необходимое количества песка, потребовалось бы более 50 тыс. самосвалов.

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