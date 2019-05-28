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Операция «Костер» стартует в Мурманской области

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В Мурманской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Костер». Она стартует 1 июля и завершится 31 августа. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Андрей Чибис.

Операция направлена на выявление нарушений правил пожарной безопасности на территории лесов, а также на предотвращение лесных пожаров, пишет ИА «Би-порт».

По информации агентства, со значимыми по своему масштабу пожарами Кольский полуостров столкнулся летом 2018 года. За сезон было зафиксировано свыше 170 лесных пожаров, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий.

В марте 2019 года начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров заявил о том, что муниципалитеты региона уже получили необходимые средства для заключения контрактов на тушение лесных пожаров.

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