В первый день лета в 60 городах России пройдет «Зеленый марафон» Сбербанка. Также поучаствовать в забеге можно будет в семи городах Казахстана и в одном городе Белоруссии.

Участникам акции, приуроченной к Дню защиты детей, будут предложены дистанции в 4,2 и 10 км, а в Москве участники смогут пробежать классическую дистанцию марафона — 42 км 195 м. Акция в столице будет организована совместно с фондом «Обнаженные сердца» и пройдет под названием «Зеленый марафон «Бегущие сердца».

«За несколько лет забег «Зеленый марафон «Бегущие сердца», проходящий в Москве, стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — почти 140 млн рублей. Все собранные средства были перечислены в фонд помощи детям», — рассказали организаторы.

Также в этом году впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния. Участвовать в них смогут дети от 7 до 13 лет. На данный момент для участия в «Зеленом марафоне» зарегистрировалось уже более 110 тыс. человек.

В специальных детских забегах, которые впервые пройдут во всех городах, где проводится марафон, участвуют дети в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. При этом в разных городах, принимающих «Зеленый марафон», будут организованы дополнительные активности для детской аудитории. Так, в Сургуте и Тюмени для самых маленьких участников состоятся забеги «Веселые пинетки»: на старте появятся полугодовалые малыши, которые посоревнуются в преодолении дистанции ползком.

Кроме того, шанс принять участие в «Зеленом марафоне» будет даже у младенцев, которые еще не умеют ползать: специально для них и их мам пройдет забег с детскими колясками. Юные спортсмены в возрасте 3–4 лет выявят сильнейшего в гонках на самокатах, а любители карнавалов побегут в популярных в последнее время пижамах кигуруми.

Помимо состязательной части в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

«То, какое именно мероприятие пройдет в их городе, выбирали жители в ходе голосования на сайте проекта. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы для участников всех возрастов», — отметили организаторы.

К примеру, в Перми планируется установить рекорд России по массовому удержанию положения «планка», в Череповце программу соревнований дополнит гонка дронов, а в Кургане будет проведен специальный забег для роботов, сконструированных учениками лабораторий робототехники.

Участие в мероприятии также смогут принять люди с инвалидностью — символические старты на 200 метров пройдут в 21 городе страны, в том числе Барнауле, Братске, Владимире, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске и Перми.

Впервые «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 750 тыс. человек.