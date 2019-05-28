В Москве поставили чеховскую «Чайку» с особенными актерами

На сцене Дома-музея Михаила Щепкина поставили новую версию пьесы Чехова «Чайка». Прочтение и подача материала для зрителей непривычны. Во-первых, действие инклюзивное — зрители включены в происходящее. Артисты не просто играют — они взаимодействуют с залом. Во-вторых, в труппе люди с особенностями развития и здоровья. Таким образом люди с инвалидностью начинают новую жизнь благодаря искусству.