Путин назвал недопустимым увеличение числа проверок предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым увеличение проверок предпринимателей. Глава государства и бизнес-омбундсмен Борис Титов обсудили
вопрос залога как меры пресечения. По словам Путина, в этом вопросе важна сумма залога.
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым увеличение проверок предпринимателей. Глава государства и бизнес-омбундсмен Борис Титов обсудили
вопрос залога как меры пресечения. По словам Путина, в этом вопросе важна сумма залога.