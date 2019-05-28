В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.

Как отмечает природоохранная организация, на полное разложение потребуется около 450 лет, столько и будет длиться трансляция.

Такая акция, по словам организаторов, должна привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Читатели также могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение.