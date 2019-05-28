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В Твери легковушка протаранила машину скорой помощи

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Фото: tverigrad.ru
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В Твери легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи с тяжелобольным пациентом. Об этом 27 мая сообщил портал Tverigrad.ru.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе. Скорая помощь двигалась на красный свет светофора со включенными спецсигналами. Водитель автомобиля KIA не заметила машину медиков и столкнулась с ней, в результате чего скорая опрокинулась на бок.

У пациента диагностировали сотрясение мозга. О состоянии других участников инцидента не сообщается.

На портале отмечается, что именно эта машина скорой помощи в декабре 2017 года попала в ДТП. Тогда в нее также на полном хочу врезался легковой автомобиль.

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