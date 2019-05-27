В Челябинске подросток спас тонувших детей, но сам утонул

Спасатели нашли тело подростка, который утонул, спасая друзей. Поисковикам пришлось тяжело: точное место пропажи ребенка назвать не мог никто. Мальчика искали четыре дня, трагедия на водоеме около поселка Бажово случилась 24 мая. На берегу обвалился грунт, и трое детей упали в воду. 13-летний подросток бросился на помощь, вытащил друзей, но сам выбраться не смог.