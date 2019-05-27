Трамп встретился с японским монархом в Токио

Дональд Трамп встретился с новым императором Японии. Аудиенция прошла в императорском дворце Нарухито. Президента США встретил почётный караул и оркестр. Трамп провел переговоры с Синдзо Абэ и обсудил «корейский вопрос». В Токио недовольны мягкой реакцией США на северокорейские пуски ракет. В Вашингтоне уверены, что испытания в КНДР не угрожают союзникам Америки.