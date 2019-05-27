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День города отметили в Биробиджане

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В Биробиджане в последнее воскресенье мая состоялось празднование Дня города. Праздничные мероприятия прошли на различных площадках города.

Как сообщили в мэрии города, торжественные мероприятия начались в сквере Пограничной славы. Мэр города Александр Головатый обратился к ветеранам и военнослужащим со словами поздравлений, а также вручил благодарности отличившимся в службе стражам границы. К мемориалу были возложены цветы, гирлянда.

Помимо этого, на площади перед Дворцом культуры развернулась выставка-ярмарка, посвященная Дню российского предпринимательства. Мэр поздравил биробиджанцев с еще одним праздником и, воспользовавшись случаем, призвал горожан к диалогу.

Различные праздничные мероприятия также были организованы в парке культуры и отдыха, а также на пешеходном участке улицы Шолом-Алейхема. На всех площадках выступали местные творческие коллективы и исполнители.

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