У Всемирной торговой организации (ВТО) появилась реальная перспектива выжить в качестве полноценного института урегулирования торговых отношений, невзирая на нависшую над ней угрозу из-за позиции США и активизировавшихся торговых войн. В этом месяце в Винья-дель-Мар (Чили) состоялась встреча министров торговли АТЭС (Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», входит 21 экономика). От России присутствовал замминистра экономического развития Тимур Максимов. На встрече впервые с 2016 года было принято совместное заявление в поддержку организации.

До мероприятия прогнозы относительно итогового заявления были весьма скептическими. Но первое за три года совместное заявление дает основу для дальнейшего развития ВТО и позитивных решений в ходе саммита G-20, который состоится в следующем месяце.

На встрече министров торговли в Чили большинство экономик высказывались в поддержку ВТО, но при этом признали необходимость ее реформирования по трем направлениям: мониторинг обязательств, переговоры, разрешение споров. Многие члены АТЭС выступали с критикой протекционистских мер, введенных США, отмечая необходимость следования правилам.

Нормализация работы Всемирной торговой организации остается под вопросом с момента прихода к власти Дональда Трампа. В 2017 году АТЭС был первой международной площадкой, где США открыто заявили, что не поддерживают ВТО в ее нынешнем виде. Тогда в ходе встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона американская сторона блокировала решения 20 других членов. В результате вместо полноценного заявления удалось принять лишь перечень направлений работы членов форума, что снижало статус документа. Традиционное высказывание министров заменили на необходимость обмена позициями в преддверии министерской конференции.

Прошлый год начался с введения американской стороной протекционистских мер в обход общепринятых процедур. Сначала, прикрываясь вопросами национальной безопасности, они повысили импортные пошлины на сталь и алюминий, затем — на ряд товаров из Китая в ответ на принудительный трансфер технологий, который так и не был доказан. Позднее это спровоцировало развертывание торговой войны с чередой ответных мер со стороны пострадавших экономик, включая Россию. В дополнение ко всему этому Соединенные Штаты поставили под угрозу функционирование организации, заблокировав процесс назначения судей в апелляционный орган, без которого не обходится решение большинства споров. В случае если США продолжат это делать, то к концу года возможность подачи апелляций будет заморожена, так как останется всего двое судей (необходимо минимум три).

В мае 2018 года министры торговли тихоокеанского региона в очередной раз не приняли совместного заявления по той же причине, что и в 2017-м. Под конец года и вовсе разразилась сенсация — впервые, с момента основания АТЭС, экономики не смогли согласовать ни Декларацию лидеров, ни Заявление министров торговли и иностранных дел. Оба стратегических документа подытоживают работу форума за год и задают направление для его дальнейшей работы. Камнем преткновения стали позиции США и Китая относительно настоящего и будущего международной торговли, в частности, состояния и реформирования ВТО. Масло в огонь подливала эскалация торговой войны между странами, которые на тот момент уже обменялись ограничительными мерами, повысив пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд с американской стороны и $110 млрд — с китайской.

Сейчас риторика США в отличие от предыдущих лет смягчилась. На этот раз они выступили за «хорошо функционирующую» организацию, обозначив конкретные проблемы ее работы. Во-первых, с их точки зрения, апелляционный орган формирует новые правила, на которые не соглашались другие члены. Дело в том, что он может использовать предыдущие решения для будущих разбирательств, от чего, например, США «пострадали» в споре с Мексикой по антидемпинговым мерам на нержавеющую сталь в 2013 году. Тогда Мексике удалось оспорить позицию Соединенных Штатов, благодаря выводам по другому спору между ЕС и Индией.

Во-вторых, США недовольны тем, что отдельные члены ВТО (прежде всего Китай и Индия), несмотря на изменения их роли в мировой торговле, продолжают пользоваться льготами, заложенными в так называемом специальном и дифференцируемом режиме для развивающихся и наименее развитых стран. Они в том числе обеспечивают больше возможностей для защиты внутреннего рынка.

Тема торговых войн поднималась и в кулуарных обсуждениях. Так, Китай призывал отменить ограничения, введенные в отношении использования иностранной цифровой инфраструктуры (речь идет, конечно же, о запретах на сотрудничество с Huawei по развитию сетей 5G). США предприняли попытку зафиксировать признание будущих договоренностей с китайской стороной, направленных на разрешение торговой войны. Тем не менее из итоговой версии документа их формулировку удалили.

Дополнительный стимул к принятию полноценного заявления придавала приближающаяся встреча министров по торговле и цифровой экономике G-20 (8-9 июня 2019 года, Цукуба, Япония). Необходимо было подготовить положительный сигнал в поддержку ВТО, чтобы увеличить шансы на более результативную встречу «большой двадцатки», в рамках которой ведутся обсуждения ее реформы. Под конец обсуждений многие заявили о желании усилить такой сигнал, тем не менее представленный пассаж позволял впервые за три года добиться консенсуса. Возможно, подобная инициатива сможет повлиять на будущие дискуссии в рамках «большой двадцатки» и ВТО, увеличивая шансы для успешного завершения заключительных встреч лидеров и министров АТЭС в этом году.

Автор — заместитель директора российского центра исследования АТЭС, заместитель директора Института международной экономики и финансов ВАВТ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции