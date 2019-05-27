Таксистам запретят работать сверхурочно

В Госдуме собираются изменить правила работы таксистов. За рабочим днем будет следить ГЛОНАСС. В личной карточке будет вестись контроль за здоровьем таксиста. Переработку свыше 8 часов будут пресекать, за нарушения заблокируют доступ к клиентской базе.