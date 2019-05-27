Red Bull провел экстремальные гонки на выносливость

Спортсмены из 15 стран приняли участие в экстремальных гонках от Red Bull. Участникам предстояло пробежать дистанцию 400 м в гору, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов. 50 спортсменов одновременно стартовали на равнине и бежали около 70 м перед тем, как начать забег на трамплин. Подобные соревнования в нашей стране проходят впервые.