Вальсируют все: в столице состоялся пышный танцевальный вечер

По традиции бал открывают 120 пар холостых юношей от 18 до 28 лет и незамужних девушек от 16 до 23 лет. Специальный комитет тщательно отбирает участников-дебютантов по внешним данным, уровню воспитания и образования, а затем они отправляются на трехмесячное обучение танцам. За исключением платы за обучение участие является бесплатным