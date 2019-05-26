Вальсируют все: в столице состоялся пышный танцевальный вечер

Венский бал считается одним из самых масштабных светских и культурных мероприятий не только в России, но и во всем мире. Ежегодно он принимает более 2 тыс. гостей из разных городов и стран. Самые яркие кадры торжества в Гостином дворе — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
По традиции бал открывают 120 пар холостых юношей от 18 до 28 лет и незамужних девушек от 16 до 23 лет. Специальный комитет тщательно отбирает участников-дебютантов по внешним данным, уровню воспитания и образования, а затем они отправляются на трехмесячное обучение танцам. За исключением платы за обучение участие является бесплатным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Чтобы попасть на бал, гости приобретают входные билеты четырех категорий стоимостью от 10 до 50 тыс. рублей. В нее помимо возможности принять участие в танцевальном вечере входят также закуски, напитки или полноценный гала-ужин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Юноши-дебютанты должны быть одеты в черный фрак, белую рубашку с бабочкой. Девушки — в белоснежные бальные платья, перчатки выше локтя. Также для девушек обязательны вечерние прически
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Для гостей вечера также предусмотрен дресс-код: дамы в длинных вечерних платьях, кавалеры — во фраке, смокинге или парадной военной форме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Когда звучит фраза «Вальсируют все!», гости могут присоединиться к дебютантам. Танцевальная программа продолжается всю ночь до 5 утра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Как правило, до полуночи гости и участники танцуют вальс, польку и галоп. После знаменитой русской полуночной кадрили им на смену приходят танго, фокстрот, джайв, квик-степ, ча-ча-ча и румба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Весь вечер на балу играет симфонический оркестр «Русская филармония», а также танцевальный оркестр «Данс-лэнд»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В этом году на балу состоялся праздничный гала-концерт, приуроченный к 150-летнему юбилею Венской оперы, в котором приняли участие солисты оперы и балета этого театра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Также перед гостями вечера с мастер-классами выступили профессиональные танцоры — финалисты международных конкурсов и балерины Большого и Мариинского театров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Благотворительный Венский бал проводится при участии фонда «Артист», который оказывает помощь нуждающимся в ней артистам театра и кино
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