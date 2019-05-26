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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

По старым правилам пенсии неработающих пенсионеров, размер которых ниже прожиточного минимума, после каждой новой индексации увеличивались, а размер доплаты, дотягивающей до этого показателя, пропорционально уменьшался. Увеличение оказывалось формальным, сумма на руки могла оказаться такой же, как и до пересчета.

Новые правила устанавливают размер доплаты до индексации. Таким образом, доход пенсионера будет в любом случае выше прожиточного минимума.

Этот документ — продолжение принятого в апреле закона, регламентирующего правила индексации пенсий, не дотягивающих до прожиточного минимума, отмечает издание.

Ранее в мае Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, по которому будет рассчитываться социальная доплата к пенсии. В ведомстве считают, что это поможет исключить необоснованное занижение прожиточного минимума. Сейчас этот показатель определяют региональные власти, в разных субъектах федерации он варьируется от 7,8 тыс. до 19 тыс. рублей.

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