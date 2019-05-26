Два человека стали жертвами торнадо в американском штате Оклахома
По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате торнадо, который обрушился на американский город Эль-Рино в штате Оклахома в ночь на воскресенье, 25 мая, сообщает CNN.
По данным телеканала, жертвы находились в отеле, который разрушился во время торнадо. Серьезный ущерб нанесен также расположенной рядом стоянке для жилых трейлеров. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, власти пытаются выяснить количество пропавших без вести людей.
В середине апреля серия торнадо обрушилась на юг и юго-восток США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек, десятки пострадали. Кроме того, почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий оказались обесточенными.