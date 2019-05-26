Два человека стали жертвами торнадо в американском штате Оклахома

По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате торнадо, который обрушился на американский город Эль-Рино в штате Оклахома в ночь на воскресенье, 25 мая, сообщает CNN.

По данным телеканала, жертвы находились в отеле, который разрушился во время торнадо. Серьезный ущерб нанесен также расположенной рядом стоянке для жилых трейлеров. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, власти пытаются выяснить количество пропавших без вести людей.

NEW drone video showing near total destruction of trailer home park in El Reno! Search and rescue workers can be seen picking through the rubble for survivors! @kfor #OKWX pic.twitter.com/rHAu2hChiZ — Aaron Brackett (@Aaron_Brackett) May 26, 2019

В середине апреля серия торнадо обрушилась на юг и юго-восток США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек, десятки пострадали. Кроме того, почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий оказались обесточенными.