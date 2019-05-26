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Два человека стали жертвами торнадо в американском штате Оклахома

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Фото: twitter.com
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По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате торнадо, который обрушился на американский город Эль-Рино в штате Оклахома в ночь на воскресенье, 25 мая, сообщает CNN.

По данным телеканала, жертвы находились в отеле, который разрушился во время торнадо. Серьезный ущерб нанесен также расположенной рядом стоянке для жилых трейлеров. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, власти пытаются выяснить количество пропавших без вести людей.

В середине апреля серия торнадо обрушилась на юг и юго-восток США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек, десятки пострадали. Кроме того, почти 100 тыс. домов и коммерческих зданий оказались обесточенными.

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В нескольких городах американского штата Миссури прошел мощный торнадо. В результате воздействия стихии три человека погибли, сотни лишились своих домов. Последствия сильного торнадо — в галерее «Известий».
Фото: REUTERS/Drone Base
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Всего за несколько минут торнадо уничтожил десятки домов в Джефферсон-Сити, по всему городу оборваны линии электропередачи. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Торнадо сопровождался сильнейшими ливнями и градом. Одновременно это же природное явление наблюдалось в штатах Оклахома и Айова
Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
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В штате Оклахома жители засняли редкое природное явление — двойной торнадо
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Из-за торнадо в Джефферсон-Сити начался хаос. Около 20 человек получили ранения, многие жители города оказались заблокированы в своих домах
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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С понедельника около 95 торнадо обрушились на центральную часть страны. Из-за этого в некоторых городах проходила эвакуация жителей. Среди них по крайней мере 25 прошли в минувшие сутки
Фото: REUTERS/Nathan Papes/News-Leader
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В Джефферсон-Сити воронка торнадо была шире, чем ее высота. Она ударила незадолго до полуночи в среду. Обломки взлетели на высоту 13 тыс. футов в воздух, сообщила метеорологическая служба
Фото: Getty Images/Reed Hoffmann
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В последнее время торнадо неоднократно поражали одни и те же районы страны, делая равнины центральной части наиболее уязвимыми для наводнений
Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
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Жители Миссури стали свидетелями того, как взрывались трансформаторные будки. После торнадо города выглядят как зоны боевых действий
Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
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Несколько улиц оказались заблокированными из-за последствий шторма в штате Миссури после ночного торнадо, который поразил этот район
Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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