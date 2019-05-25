Девушки поделились способами избавиться от навязчивых ухаживаний

Девушки поделились секретами, как быстро избавиться от навязчивых кавалеров. В Twitter появился тред, в котором пользовательницы рассказали, что помогло им избежать ухаживаний от мужчин, которые им не нравились.

Дискуссию начала англичанка Ханна Флинт. Она спросила у подписчиц, приходилось ли им врать, что у них уже есть бойфренд, чтобы навязчивые ухажеры оставили их в покое.

Одна из подписчиц рассказала, что, будучи 18-летней, врала, что ей всего 16 лет, когда с ней пытались познакомиться мужчины старше нее. Другая призналась, что носила «обручальное» кольцо, чтобы мужчины думали, что она замужем. Другие просили кого-то из друзей притвориться их второй половиной. Блогер под ником Gemma рассказала, что ей доводилось играть роль лесбиянки, выручая подруг, к которым кто-то приставал.

Дискуссия началась с поста Флинт, в котором она упомянула об отношениях актрисы Натали Портман и музыканта Моби. Последний в своей автобиографической книге рассказал, что он пытался завести роман с актрисой, но та ему отказала, сказав, что встречается с другим. Сама Портман заявила, что общалась с Моби совсем недолго и что эти отношения нельзя назвать романом.

«Мне только исполнилось 18 лет. Я была на съемках, а он — в турне. Мы ходили куда-то вместе несколько раз, потом я поняла, что мужчина старшего возраста имел ко мне интерес, который мне виделся неприемлемым», — рассказала актриса, добавив, что Моби на тот момент было 30 лет.