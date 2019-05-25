Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

Венесуэльская оппозиция захватила под свой контроль здание посольства республики в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба Карлоса Веккьо, который представляет в США лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

На данный момент идет оценка ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink. Также отмечается, что все шесть принадлежащих дипмиссии Венесуэлы объектов недвижимости были возвращены и взяты под защиту, пишет ТАСС.

Посольство и консульства Боливарианской Республики в США были закрыты в январе, тогда же здания покинули и венесуэльские дипломаты.

В дипмиссии в Вашингтоне с середины апреля находятся одна из основателей правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин и не менее 15 других активистов, выступающих в поддержку Мадуро.

До настоящего момента сторонники президента Венесуэлы не пускали в здание Карлоса Веккьо, которого глава оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя венесуэльским президентом и получивший поддержку США, назначил временным поверенным.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран. Мадуро назвал случившееся госпереворотом и обвинил в его организации Соединенные Штаты.