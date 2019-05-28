Отлито в граните: загадочные структуры хребта Улахан-Сис

В этих местах редко бывают даже геологи и топографы, но в 2016 году на хребет Улахан-Сис в Якутии судьба занесла фотографа Сергея Карпухина. Он окрестил обнаруженные в этих диких местах причудливые каменные структуры Гранитными городами. «Известия» представляют фотогалерею этих странных горных ландшафтов