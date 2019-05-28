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Отлито в граните: загадочные структуры хребта Улахан-Сис

Удивительный ландшафт малодоступного горного кряжа в Якутии
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
В этих местах редко бывают даже геологи и топографы, но в 2016 году на хребет Улахан-Сис в Якутии судьба занесла фотографа Сергея Карпухина. Он окрестил обнаруженные в этих диких местах причудливые каменные структуры Гранитными городами. «Известия» представляют фотогалерею этих странных горных ландшафтов
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Хребет Улахан-Сис протянулся примерно на 200 км с юго-запада на северо-восток в междуречье Индигирки и Алазеи
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Кажется, что эти величественные каменные блоки созданы людьми. Однако все они сформировались под воздействием суровых природных условий края
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Якуты называют подобные геологические образования «кисиляхи», то есть «человекоподобные»
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Редкие сосны с трудом сопротивляются ураганным ветрам и лютым морозам
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Научное название таких массивов горной породы — останцы
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Тысячи лет гранитные глыбы подвергались выветриванию и эрозии, в результате чего и сформировались стоящие сегодня причудливые каменные структуры
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Крупнозернистая структура гранита позволяет воде и ветру успешно «разрабатывать» материал — природа выступает практически в роли скульптора
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
В утреннем тумане гранитные глыбы напоминают знаменитые статуи острова Пасхи
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Зимой хребет практически полностью покрыт снегом. Добраться сюда в эту пору еще сложнее
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Улахан-Сис находится в Заполярье, поэтому отрицательные температуры здесь не редкость даже летом
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Фото: facebook.com/sergey.karpukhin.376/Сергей Карпухин
Высота хребта достигает 754 м
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