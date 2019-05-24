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В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Дата «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным определена, ее объявят позже. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, она (дата. — Ред.) известна. «Прямая линия» готовится, мы сообщим о ней», — сказал представитель Кремля.

В конце апреля Песков сообщал, что «прямая» линия с президентом пройдет летом.

В ходе предыдущей «прямой линии», которая прошла 7 июня 2018 года и длилась 4 часа 20 минут, президент связывался с членами правительства и губернаторами по конференц-связи.

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