Въездные стелы для Большой Ялты выбрали в Крыму

В Крыму конкурсная комиссия выбрала проекты въездных стел населенных пунктов Большой Ялты, которые представят на градостроительном совете. Об этом сообщила главный архитектор города Елена Орлинская.

«В их числе — 30 вариантов для поселков муниципального образования, отражающих их достопримечательности или исторические особенности, и проект въездной группы Ялты, а также эскизы трех композиций, архитектурное решение которых продолжает стилистику стелы «Ялта», установленной на трассе Ялта–Севастополь», – уточнила Орлинская. Об этом пишет Крыминформ.

Стелы по проектам победителей будут размещены на въездах в населенные пункты ялтинского региона. Также плюсом будет план благоустройства прилегающей территории с условием сохранения зеленых насаждений.