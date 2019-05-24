В России усилят контроль за каршерингом

В ГИБДД намерены регулярно проверять водителей арендованных автомобилей. Пользователи каршеринга часто нарушают ПДД. Кроме того, мобильное приложение аренды легко обманывают те, у кого и вовсе прав нет. Последствия могут быть тяжёлые, а участники подлога отделаются штрафом. Между тем, каршеринговые компании ответственности за водителей не несут.