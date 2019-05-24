В России прошло «Военное ралли – 2019»

Завершился огневой этап всеармейского конкурса «Военное ралли – 2019». На горном полигоне Кара-Хаак состязались десять сильнейших стрелков. Военным нужно было за три минуты поразить десять замаскированных мишеней. Командам поставили условие: нельзя израсходовать более 40 патронов. В огневом этапе всеармейского конкурса лучшей стала команда Западного военного округа.