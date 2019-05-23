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Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала опубликованные ранее данные о промышленном производстве в России в январе–апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.

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«Одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило территориальному органу госстатистики неточные данные. Из-за этого данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промпроизводства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — цитирует ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Росстата. Ведомство начало служебное расследование.

По обновленным данным рост промышленного производства в апреле 2019 года в годовом выражении составил 4,6% против ранее сообщавшихся 4,9%. По сравнению с мартом промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,5%.

Также изменены данные по добыче полезных ископаемых, газа и нефти.

Глава Минэкономики, которому подчиняется служба статистики, Максим Орешкин назвал ошибку Росстата недопустимой.

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