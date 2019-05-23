Рэпер Noize MC провел урок музыки в московской школе

Российский рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, провел открытый урок в школе №1574, во время которого рассказал школьникам, как понимать музыку. Об этом пишет «РИА Новости».

Музыкант в начале урока поинтересовался у детей, как они понимают слово «музыка». В ответ школьники назвали ее искусством, но объяснить ее отличие от других видов искусства не смогли. Тогда Алексеев пришел им на помощь:

«Музыка — это звуки, организованные во времени. Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова», — приводит его слова телеканал «360».

В качестве примера Noize MC привел ирландских уличных артистов, исполняющих сатирические тексты: музыка играла в их выступлении вторичную роль. Также рэпер рассказал слушателям об истории возникновения хип-хопа начиная с 1970-х годов и объяснил, как рождались самые известные речитативы.

Открытые занятия проходят в рамках проекта «Уроки музыки» в 20 региона страны. На занятиях ученикам рассказывают об истории развития фольклора, джаза, академической музыки, хип-хопа, авангарда, а также просят их выполнить творческие задания.

6 мая сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о блокировке видеоклипа рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на песню «Иуда».