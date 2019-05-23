Фонду «Возрождение традиций» исполнилось два года

Фонд «Возрождение традиций» пополняет экспозиции российских музеев. Хранители искусства празднуют второй день рождения, но подарки дарят сами. Ивановский музей получил картину советского авангардиста Александра Лабаса. «Девочка в зелёном платье» — необычный для автора сентиментальный портрет. В основном Лабас известен авангардными рисунками аэропланов, дирижаблей и поездов.