Ведущие РЕН ТВ презентовали свои книги

Ведущий телеканала РЕН ТВ Олег Шишкин представил две свои новые книги. В основу новинки «Смерть великих» легли события из жизни знаменитых людей. Свою книгу представила и коллега Олега Шишкина Анна Чапман. Телеведущая узнала, все ли «полезные» продукты действительно полезны. Чапман провела расследование и обещает: читатели узнают секреты правильного питания.